15 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о награждении жителей областными наградами.

За заслуги в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, увеличении урожайности сельскохозяйственных культур, повышении качества и конкурентоспособности выпускаемой сельскохозяйственной продукции постановлено присвоить почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Новосибирской области» Алексею Валерьевичу Чаунину – механизатору ООО «Колосок».