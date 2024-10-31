Прокуратура Усть-Таркского района провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего, пострадавшего от укуса собаки.

Установлено, что на 7-летнего жителя села Усть-Тарка в дневное время на игровой площадке напала и укусила безнадзорная собака, в результате чего ребенку были причинены телесные повреждения в виде раны бедра правой ноги.

Полномочиями по организации мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев на территории Усть-Таркского района наделено муниципальное образование Усть-Таркский район Новосибирской области, которым не принято достаточных мер по отлову безнадзорных животных.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего от укуса безнадзорного животного.

Татарским районным судом, с учетом характера причиненных физических и нравственных страданий ребенка, в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тыс. рублей.