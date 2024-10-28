24 октября Совет депутатов Татарского муниципального округа объявил конкурс по отбору кандидатур на должность главы Татарского муниципального округа.

Конкурс пройдёт 29 ноября в 10.00 часов, в администрации Татарского района по адресу: Татарск, ул. Ленина 56, 1-й этаж, зал заседаний.

Право на участие в конкурсе имеют лица, достигшие возраста 21 год, владеющие государственным языком Российской Федерации, не имеющие в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления и отвечающие требованиям, предъявляемым к гражданину Российской Федерации, претендующему на должность Главы Татарского муниципального округа Новосибирской области, установленным Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Татарского муниципального округа Новосибирской области, утверж­денным решением первой сессии Совета депутатов Татарского муниципального округа Новосибирской области первого созыва от 21.10.2024 № 18 (далее – Положение).

В число требований к гражданам Российской Федерации, претендующим на должность Главы Татарского муниципального округа Новосибирской области, включается требование об исполнении обязанности представления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, установленное частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в порядке, установленном Законом Новосибирской области от 10 ноября 2017 года № 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о противодействии коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области» (далее ‒ Закон Новосибирской области № 216-ОЗ).

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление (приложение 1 к Положению);

2) две фотографии размером 3х4см;

3) заполненную и подписанную анкету (приложение 2 к Положению);

4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации;

5) программу развития муниципального образования (предложения по улучшению качества жизни населения в муниципальном округе), подготовленную в соответствии с требованиями, указанными в приложении 3 к Положению;

6) документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности либо копии иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

7) документы об образовании;

8) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (предоставляются по желанию кандидата).

В конкурсную комиссию вместе с документами и сведениями, указанными в пункте 3.2 настоящего Положения, гражданин Российской Федерации представляет в соответствии с требованиями Закона Новосибирской области № 216-ОЗ справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, содержащие:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Татарского муниципального округа Новосибирской области (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Татарского муниципального округа Новосибирской области (на отчетную дату).

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заполняются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Гражданин Российской Федерации справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера может также представить непосредственно в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.

Документы, указанные в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Положения, гражданин Российской Федерации обязан представить в конкурсную комиссию лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в установленном законом порядке.

Копии представленных документов должные быть заверены нотариально либо кадровыми службами по месту работы.

Приём документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Татарского муниципального округа Новосибирской области, производится с 9 часов 2 ноября до 17 часов 15 ноября, по адресу: Татарск, ул. Ленина 56, 2 этаж, кабинет № 27, понедельник - пятница с 9 до 17 часов, 2 ноября - с 9 до 15 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. Контактный телефон для получения справочной информации – 8 (383 64) 25-471, 21-088.