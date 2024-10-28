24 октября к спасателям Чановского поисково-спасательного отряда в отряд приезжали на экскурсию ученики Блюдчанской школы. 14 детей узнали больше о профессии спасателей.

Сергей Фомин, Иван Митькин, Олег Кучеренко рассказали, в каких ситуациях чаще всего люди обращаются к спасателям, показали специализированную технику и аппараты, также поделились своими самыми интересными случаями, которые происходили с ними за время службы.

Также 25 октября по заявке от администрации Чановского района спасатели Чановского поисково-спасательного отряда Пётр Лейман, Иван Первухин провели мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему. Данное мероприятие прошло в рамках муниципального форума «Сибирь - территория мужества».

По отзывам все участники проведённых событий остались довольными. Были дети, которые признались, что хотели бы в будущем стать спасателями.

В ответ сотрудники сказали, что будут рады видеть их в своих рядах, пожелали успехов в обучении и соблюдении правил безопасности.