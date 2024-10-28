17 октября начал свою работу областной пункт сбора гуманитарной помощи участникам СВО, который создан на базе комплексного центра социального обслуживания населения Татарского района по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. «Межрайонный центр в Татарске нужен всем западным районам Новосибирской области», - отметил Андрей Александрович.

Приём гуманитарной помощи осуществляется по адресу: г. Татарск, ул. Садовая, 107, (МБУ «КЦСОН» Татарского района Новосибирской области) Режим работы с 14.00 до 17.00 (вторник, четверг). Ответственный за прием: Оксана Валерьевна Терехина, тел. 8 (383 64) 20-744, 8-913-781-27-28.