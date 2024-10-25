В Татарском районном суде вынесен приговор в отношении 56-летнего жителя Омской области. Он признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, путем поджога, с причинением значительного ущерба).

В суде установлено, что в октябре 2023 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в помещение организации, осуществляющей деятельность в области сельского хозяйства, и похитил электроинструменты, строительное оборудование и технику на общую сумму свыше 780 тыс. руб.

После этого подсудимый облил бензином находящуюся на территории организации сельскохозяйственную технику и поджег ее, в результате чего огнем были полностью уничтожены телескопический погрузчик и грузовой тягач. Всего было повреждено и уничтожено имущества на сумму свыше 9 млн руб.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме.

Суд назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Гражданский иск представителя потерпевшего судом удовлетворен.