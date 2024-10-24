24 октября в Доме культуры состоялось торжественное мероприятие «День призывника». Этой осенью в ряды Российской армии из Чановского района будет оправлен 41 новобранец.

В адрес призывников звучали напутственные слова и пожелания с честью и достоинством выполнить гражданский долг.

Слова поздравления прозвучали от председателя Совета депутатов Владимира Готфридовича Шнайдера, заместителя главы администрации Чановского района Игоря Валентиновича Третьякова, начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Чановского, Венгеровского и Кыштовского районов Новосибирской области Оксаны Владимировны Корековой.

Также к поздравлениям присоединились председатель местной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Татьяна Романовна Архипова и настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Николай Тукуреев. Всем призывникам мы желаем успешной, легкой службы и ждем вас на родной чановской земле!