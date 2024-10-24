Уважаемые жители города Татарска и Татарского района! Информируем вас, что на территории Татарского района проводятся мероприятия по отлову безнадзорных животных в целях регулирования их численности и безопасности людей. Данные мероприятия направлены на снижение количества случаев заболеваний бешенством, а также численности безнадзорных животных. Убедительно просим вас придерживаться правил выгула домашних животных: выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение, выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных площадках для выгула. Все собаки в состоянии свободного выгула, обнаруженные вне частных, огороженных территорий, подлежат отлову. Отлов безнадзорных животных осуществляется по поступившим заявлениям и фактическому нахождению животного. Для уточнения информации можно обратиться по телефонам в Татарске: 21-061, 21-804 и номеру 112.