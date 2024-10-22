На дороге Татарск-Купино-Карасук от 992 км трассы «Иртыш» в Татарском районе планируется выполнить капитальный ремонт и устройство асфальтобетон на пятикилометровом участке – с 34 по 39 км. В настоящее время по заказу ТУАД разрабатывается проектно-сметная документация.

В 2025 г. запланирован ремонт с восстановлением покрытия переходного типа на участке со щебеночным покрытием протяженностью 2 км. В 2026 г. запланирован ремонт с восстановлением покрытия переходного типа на участке с щебеночным покрытием общей протяженностью 2,752 км.

Как напоминает ТУАД, в 2021 г. на трассе Татарск-Купино-Карасук был выполнен ремонт с восстановлением покрытия переходного типа участка трассы в Татарском районе общей протяженностью 5 км. В 2022 г. был выполнен ремонт с восстановлением покрытия переходного типа участка в Татарском районе общей протяженностью 5,376 км.