За 9 месяцев текущего года в жилье на территории Новосибирской области произошло 1719 пожаров, в результате которых травмы получили 226 человек, погибли 88 граждан. За тот же период в 2023 году сотрудники МЧС России ликвидировали 1869 пожаров, при которых пострадали 157 человек, погибли - 108. Только за последние две недели в регионе наблюдается рост количества пожаров и гибели на них людей в два раза. В основном, возгорания происходят из-за неисправности печного отопления в жилых домах и банях, неправильной эксплуатации электрообогревателей и газового оборудования. Самая распространенная причина - неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Усиленные группы из числа сотрудников МЧС России, представителей администраций районов города и области, добровольцев и волонтеров ежедневно проводят профилактические мероприятия по частному жилому сектору и садовым товариществам с круглогодичным проживанием людей. Особое внимание - местам проживания многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов.Во время рейдов и сходов граждан проводится разъяснительная работа с населением с распространением материалов наглядной агитации, а также для дополнительной защиты от огня рекомендуется оборудование домов и квартир дымовыми извещателями и огнетушителями.

Специалисты обращают внимание хозяев жилья на видимые нарушения правил пожарной безопасности, которые могут привести к возгораниям: печи с трещинами, поврежденные розетки, электропроводка на скрутках, самодельные обогреватели и неочищенная от мусора территория. Пристальное внимание и к лицам, злоупотребляющие спиртными напитками. В состоянии алкогольного опьянения теряется бдительность, например при курении или оставленной без присмотра растопленной печи.

К профилактической работе на объектах жилого сектора в Новосибирской области привлекаются пожарные и спасатели, специалисты органов социальной защиты населения, участковые уполномоченные полиции, старосты населенных пунктов. Вместе с тем в ходе мероприятий многодетным семьям и социально-незащищенной категории граждан разъясняются их права на возможность безвозмездного оборудования жилья автономными дымовыми пожарными извещателями и ремонта печного отопления и электросетей.