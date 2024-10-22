В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления на транспорте МВД России по СФО совместно с коллегами из УФСБ России по Омской области и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области, при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали 27-летнего жителя города Омска по подозрению в причастности к совершению террористического акта.

Предварительно установлено, что мужчина в чат-боте мессенджера связался с участниками запрещенной на территории России украинской террористической организации и получил задание за денежную оплату поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции Омска.

В ночное время, выполняя указания кураторов, фигурант с помощью горюче-смазочных материалов совершил поджог. Обещанное денежное вознаграждение за свои противоправные действия он так и не получил, а вскоре был задержан правоохранителями.

Следователем Омского линейного управления МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (Террористический акт). В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.