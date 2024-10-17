11 октября в Октябрьской сельской библиотеке Усть-Таркской ЦБС произошло радостное событие. Директор ЦБС Светлана Лейболт и методист ЦБС Константин Мосолов передали библиотекарю Октябрьской сельской библиотеке Нурчиян Хамидулиной ноутбук, экран и проектор. Эти дорогие подарки были вручены от депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Игоря Равильевича Умербаева, главы Усть-Таркского района Сергея Викторовича Синяева, председателя Совета депутатов Усть-Таркского района Николая Ивановича Синякова.

С появлением проектора в сельской библиотеке улучшится качество массовых мероприятий. Теперь каждое библиотечное событие будет сопровождается интересными презентациями, а жители поселка Октябрьский смогут смотреть видеофильмы, сказки, мультфильмы по литературным произведениям в свободное время. Благодаря этому, увеличится привлекательность и посещаемость библиотеки. Несомненным плюсом является то, что проектор переносной, его можно использовать для проведения мероприятий не только в библиотеке, но за ее пределами.

Использование приобретенных мультимедийных технологий позволяет формировать и поддерживать имидж библиотеки, что способствует развитию и совершенствованию библиотечного сервиса для наших пользователей. Ваша неоднократная помощь в приобретении необходимых технических средств, играют огромное значение в популяризации книжной культуры, в приобщении подрастающего поколения к книге и чтению.

Светлана Лейболт, директор Усть-Таркской ЦБС:

- Мы от всей души благодарим Игоря Равильевича, Сергея Викторовича, Николая Ивановича за чуткое отношение и проявленное внимание к нашим обращениям! Спасибо, что вы услышали нашу просьбу, спасибо, что помогли осуществиться нашей заветной мечте! Мы желаем вам крепкого здоровья, мира и добра!