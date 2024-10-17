14 октября председатель Совета депутатов Татарского района В.В. Носков подписал распоряжение о созыве первой сессии Совета депутатов Татарского муниципального округа первого созыва.

В соответствии с распоряжением первая сессия Совета депутатов Татарского муниципального округа состоится 21 октября в 11.00 часов в зале заседаний администрации Татарского района (г. Татарск, ул. Ленина, 56). На ней будут предложены к рассмотрению следующие вопросы:

- Об информации территориальной избирательной комиссии Татарского района «Об итогах выборов депутатов Совета депутатов Татарского муниципального округа Новосибирской области первого созыва»;

- Об образовании мандатной комиссии первой сессии Совета депутатов Татарского муниципального округа Новосибирской области первого созыва;

- Об утверждении председателя мандатной комиссии первой сессии Совета депутатов Татарского муниципального округа Новосибирской области первого созыва;

- О сообщении мандатной комиссии первой сессии Совета депутатов Татарского муниципального округа Новосибирской области первого созыва;

- Об утверждении структуры Совета депутатов Татарского муниципального округа Новосибирской области первого созыва;

- Об образовании счетной комиссии по избранию председателя Совета депутатов Татарского муниципального округа Новосибирской области первого созыва;

- Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования;

- Об избрании председателя Совета депутатов Татарского муниципального округа Новосибирской области первого созыва;

- Об освобождении от должности председателя Совета депутатов Татарского муниципального района четвертого созыва;

- Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов Татарского муниципального округа Новосибирской области первого созыва;

- Об утверждении Регламента Совета депутатов Татарского муниципального округа Новосибирской области;

- Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Татарского муниципального округа Новосибирской области.