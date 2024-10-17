Почти 50 учащихся старших классов из Татарска (Новосибирская область), Калачинска, Кормиловки, Магистральный (Омская область) в рамках регионального проекта по развитию промышленного туризма совершили экскурсионную поездку на электропоезде по маршруту Омск – Карбышево-1 – Омск и посетили железнодорожные предприятия.

Ребята побывали в эксплуатационном локомотивном и моторвагонном депо Омск, где попробовали себя в роли машинистов на специальных тренажерах. В дистанции пути старшеклассникам раскрыли особенности работы дефектоскописта, а в выставочном центре Западно-Сибирской железной дороги познакомили с историей магистрали и ее значении для региона.

Также школьникам в пути следования рассказали о преимуществах работы в холдинге «РЖД», специальностях и направлениях подготовки, реализуемых Омским государственным университетом путей сообщения и техникумом железнодорожного транспорта.

Кроме того, в этот же день сотрудники магистрали вместе с работниками транспортной полиции напомнили детям о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.