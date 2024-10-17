Более 500 тысяч рублей задолженности выплатил житель Усть-Тарского района Новосибирской области, чтобы вернуть арестованный судебными приставами автомобиль. Мужчина несвоевременно и не в полном объеме вносил платежи, в результате чего образовалась задолженность. Требование судебного пристава о добровольном погашении долга гражданин не исполнил. Было принято решение обратить взыскание на залоговое имущество - автомобиль Renault Kaptur.

Сотрудники органов принудительного исполнения выехали по месту жительства должника. На прилегающей к дому территории пристав-исполнитель обнаружил автомобиль мужчины. В присутствии понятых был составлен акт и совершен арест транспортного средства.

В этот же день владелец автомобиля погасил задолженность в полном объеме, а также выплатил исполнительский сбор в размере 35 тысяч рублей.