Татарским межрайонным прокурором по обращению гражданина проведена проверка исполнения законодательства о мерах социальной поддержки для многодетной семьи.

Установлено, что гражданин, имея трех детей, обратился в администрацию Татарского района с заявлением о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Главой Татарского района принято решение об отказе в постановке на учет, так как старший сын гражданина уже достиг совершеннолетия. Вместе с тем, должностным лицом не учтено то, что сын гражданина обучается по очной форме обучения в высшем учебном заведении.

Межрайонный прокурор обратился в интересах гражданина с иском о признании решения об отказе в постановке на учет незаконным и возложении обязанности принять гражданина на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка.

Решением Татарского районного суда от исковые требования прокурора удовлетворены.