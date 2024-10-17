10 октября в Никулино состоялось торжественное открытие детской спортивной площадки. Площадка была построена в рамках программы «Инициативное бюджетирование» при поддержке местного бюджета и жителей села. Подрядчик – Е.Н. Череновская.





Пишет жительница села Нина Балышкова:

«Уважаемые жители села Никулино, спонсоры и все неравнодушные! Спасибо вам огромное за финансовую поддержку проекта инициативного бюджетирования по устройству спортивной площадки в селе Никулино. Благодаря вам удалось собрать нужную сумму вовремя и реализовать проект. О спортивной площадке разговоры шли давно. Споры разгорались все сильнее: одни говорили, зачем она нам… другие убеждали: нужна! И детям нужна, и взрослым!. Летом приезжают к родителям дети, к бабушкам и дедушкам - внуки. Будет возможность собраться, поиграть в волейбол, баскетбол, футбол. Да и мы, пенсионеры, с удовольствие на уличных тренажёрах позанимаемся…

Инициативная группа взялась за проект, обошли всех жителей села, рассказали, что и как будет. Не скажу, что это было легко. Сумма казалась нам непосильной, и времени было мало. Я искренне благодарю нашу команду за отданные силы, потраченное время и честные старания. Спасибо за проделанную работу. Откликнулись и приняли участие 60 семей. Вроде бы мало, большинство остались в стороне (но речь сейчас не о них). Но когда за тобой 100 человек – это немало. Если бы не они - не было бы в Никулино новой современной спортивной площадки. Нас поддержали финансово и морально руководители сельхозорганизаций и фермеры.

- Не бойтесь,- сказал мне Евгений Алексеевич Голоднов, руководитель ООО «Константиновское», - мы за вами, мы вас подстрахуем. У детей будет спортивная площадка!

Сергей Анатольевич Аверьянов, Сергей Александрович Мерко, Сергей Александрович Дроздаков, Сергей Владимирович Устименко, Эдуард Александрович Мецлер, Виталий Александрович Мецлер, Владимир Владимирович Матвеев - все как один в короткий срок собрали недостающую сумму».