В Татарской межрайонной прокуратуре организована «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан в отопительный период 2024/2025 года. «Горячая линия» предназначена для работы с сообщениями о перебоях в теплоснабжении, порывах теплосетей и иных аварийных ситуациях в сфере теплоснабжения, а также по вопросам бездействия организаций ЖКХ по устранению аварий.

Внимание! Наличие «горячей линии» прокуратуры не отменяет необходимости подавать заявки на устранение аварийных ситуаций в диспетчерские службы ресурсоснабжающих и иных организаций в сфере ЖКХ.

Приём сообщений по «горячей линии» прокуратуры осуществляется по телефонам в Татарске: 22-007 - понедельник-четверг с 9.00 до 18.00; пятница - с 9.00 до 16.45.

8-993-030-2145 - круглосуточно, в том числе, в выходные дни.