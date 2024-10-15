С 2021 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в школе №4 г. Татарска функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Он призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования.

С самого начала педагоги школы Лариса Ивановна Сергеева, Ольга Леонидовна Занина и Галина Анатольевна Сёмина активно используют в урочной и внеурочной деятельности цифровые лаборатории. Обучающиеся со своими проектными работами являются призёрами и победителями на конференциях различных уровней. Галина Анатольевна поделилась с компанией ООО «Релеон» своими методическими разработками с применением цифровых лабораторий, а также информацией о достижениях обучающихся, которые использовали это новое оборудование. В рамках реализации проекта компания ООО «Релеон» (г. Орёл) поставила в школу №4 комплекты цифровых лабораторий Releon по физике, химии и биологии. С их появлением появилась ещё одна возможность для профессиональной ориентации школьников и повышения интереса к предметам.