13 октября в Новосибирский области состоялись выборы депутатов Советов депутатов Маслянинского, Карасукского и Татарского муниципальных округов первых созывов.
Голосование проводилось на 125 избирательных участках (Карасукский - 47, Маслянинский - 37, Татарский - 41 участок). Число избирателей, включенных в списки, составило 81028 человек.
В выборах участвовали 220 зарегистрированных кандидатов.
Со 2 по 12 октября в районах проводилось досрочное голосование, в котором приняли участие 2 348 избирателей.
Территориальные избирательные комиссии, как комиссии, организующие выборы, приняли решения, в соответствии с которыми выборы признаны состоявшимися, а результаты выборов действительными.
Всего в трех районах проголосовали 25339 избирателей, в том числе:
явка избирателей в Карасукском районе составила – 25,91% (проголосовали 8668 избирателей);
явка в Маслянинском районе – 44,04% (проголосовали 8484 избирателя);
явка в Татарском районе – 28,92% (проголосовали 8187 избирателей).
Всего замещено 79 депутатских мандатов (Маслянинский и Татарский по 25 мандатов, Карасукский - 29 мандатов), в том числе:
«Единая Россия» – 75 мандатов;
КПРФ – 2 мандата;
«Новые люди» – 1 мандат;
Самовыдвижение – 1 мандат.
Выборы прошли в штатном режиме. Нарушений, которые бы могли повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано.