13 октября в Новосибирский области состоялись выборы депутатов Советов депутатов Маслянинского, Карасукского и Татарского муниципальных округов первых созывов.

Голосование проводилось на 125 избирательных участках (Карасукский - 47, Маслянинский - 37, Татарский - 41 участок). Число избирателей, включенных в списки, составило 81028 человек.

В выборах участвовали 220 зарегистрированных кандидатов.

Со 2 по 12 октября в районах проводилось досрочное голосование, в котором приняли участие 2 348 избирателей.

Территориальные избирательные комиссии, как комиссии, организующие выборы, приняли решения, в соответствии с которыми выборы признаны состоявшимися, а результаты выборов действительными.

Всего в трех районах проголосовали 25339 избирателей, в том числе:

явка избирателей в Карасукском районе составила – 25,91% (проголосовали 8668 избирателей);

явка в Маслянинском районе – 44,04% (проголосовали 8484 избирателя);

явка в Татарском районе – 28,92% (проголосовали 8187 избирателей).

Всего замещено 79 депутатских мандатов (Маслянинский и Татарский по 25 мандатов, Карасукский - 29 мандатов), в том числе:

«Единая Россия» – 75 мандатов;

КПРФ – 2 мандата;

«Новые люди» – 1 мандат;

Самовыдвижение – 1 мандат.

Выборы прошли в штатном режиме. Нарушений, которые бы могли повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано.