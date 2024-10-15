12 октября на базе лицея №22 «Надежда Сибири» в Новосибирске состоялся региональный этап чемпионата по оказанию первой помощи. 38 команд продемонстрировали свои знания по оказанию первой помощи. Чемпионат включал в себя два этапа состязаний в командном зачете. В первом из них ребята прошли тестирование на знание основ оказания первой помощи. Во втором этапе команды решали ситуационные задачи по оказанию первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях.

Чановский район представляла команда первичного отделения Движения Первых Озеро-Карачинской школы, победители муниципального этапа. По итогам проведения чемпионата ребята показали прекрасные знания и заняли почётное 3-е место.

В состав команды вошли Виктория Кучина, Софья Мельник, Софья Протоковилова, Екатерина и Дмитрий Феттер, руководитель команды - Иван Анатольевич Которженко.