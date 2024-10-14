С началом учебного года сотрудники исправительной колонии №15 начали агитационную работу в школах Татарского района по привлечению выпускников 2025 г. на обучение в образовательные организации высшего образования ФСИН России.

Старший инспектор отдела охраны учреждения, выпускник Кузбасского университета ФСИН, капитан внутренней службы Кирилл Чекаль рассказал учащимся 10 и 11 классов лицея г. Татарска информацию о ведомственных образовательных организациях ФСИН России, правилах и условиях поступления, о целесообразности получения высшего профессионального образования, социальных гарантиях, предоставленных сотруднику УИС, преимуществах и перспективах службы, розданы информационные буклеты. Помимо этого, Кирилл провел беседу об обучении, о жизни вне учебы, ответил на интересующие ребят вопросы.