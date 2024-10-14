Уважаемые земляки! 13 октября мы все вместе проявили свою гражданскую позицию и приняли участие в выборах депутатов Татарского муниципального округа. Со словами искренней благодарности обращаемся ко всем избирателям Татарского района, которые пришли в этот день на избирательные участки и отдали свои голоса! Отдельные слова признательности и благодарности - членам избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам правоохранительных органов, всем, кто работал в этот день и следил за тем, чтобы голосование проходило честно, открыто, без нарушений. Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов и достижения всех намеченных целей.

С уважением, глава Татарского муниципального района Ю.М. Вязов, председатель Совета депутатов Татарского муниципального района В.В. Носков