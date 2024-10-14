13 октября в Татарском районе прошли выборы депутатов Совета депутатов Татарского муниципального округа первого созыва. В списке указаны номера округов, ФИО кандидатов и количество голосов, отданных за них избирателями.

1

Альбрант Евгений Михайлович - 444

Лукьянов Дмитрий Владимирович - 90

2

Мялик Александр Григорьевич - 78

Саденов Мухамед Иштаевич - 53

Фиськова Светлана Адамовна - 359

3

Пендюк Евгений Николаевич - 413

Хохлов Николай Иванович - 149

4

Кирдяшова Оксана Николаевна - 51

Носков Вадим Валерьевич - 413

Штыбина Мария Владимировна - 41

5

Грицай Алексей Геннадьевич - 69

Мельникова Галина Ивановна - 268

6

Ахметшин Ринат Миниязович - 175

Пономаренко Зинаида Владимировна - 48

Томилов Виталий Александрович - 200

7

Аверьянов Сергей Анатольевич - 428

Матвеев Владимир Владимирович - 42

Яковлева Оксана Павловна - 49

8

Бутенко Евгений Сергеевич - 89

Метель Сергей Анатольевич - 365

Проскурня Любовь Евгеньевна - 10

9

Ищенко Юрий Павлович - 180

Куликов Сергей Александрович - 151

Сергиенко Дмитрий Алексеевич - 84

10

Воронин Алексей Михайлович - 274

Голиков Руслан Павлович - 171

Самойлов Михаил Михайлович - 34

11

Лиховец Людмила Анатольевна - 117

Тарасюк Владимир Матвеевич - 69

12

Булкин Михаил Сергеевич - 52

Симагина Ольга Владимировна - 58

Усаков Юрий Васильевич - 92

13

Галёва Елена Владимировна - 139

Субботин Денис Игоревич - 40

14

Степанов Сергей Владимирович - 198

Цыгипов Денис Васильевич - 26

15

Козлов Александр Николаевич - 138

Передрук Татьяна Владимировна - 83

16

Бережинская Оксана Александровна - 103

Науменко Алексей Васильевич - 115

17

Ведзижев Магомед Тембулатович - 196

Воронин Александр Григорьевич - 35

Мельников Сергей Геннадьевич - 23

18

Антипов Сергей Александрович - 111

Васильев Михаил Викторович - 29

Тимошенко Наталья Георгиевна - 121

19

Вальтер Валерий Владимирович - 13

Пикалин Анатолий Владимирович - 107

Сабитов Ринат Рахимзянович - 26

Тарасенко Галина Галилловна - 68

20

Агеева Анна Михайловна - 57

Адамсонов Игорь Васильевич - 104

Рыжов Александр Александрович - 33

21

Вальтер Марина Николаевна - 45

Магомедов Сергей Насреддинович - 38

Седлецкий Сергей Александрович - 109

22

Быкова Татьяна Анатольевна - 103

Мартынов Виктор Анатольевич - 29

23

Баранова Татьяна Викторовна - 100

Белоглазов Денис Евгеньевич - 18

Бубликов Александр Дмитриевич - 14

Савин Анатолий Александрович - 62

24

Некрасова Татьяна Юрьевна - 35

Савин Илья Анатольевич - 82

Санюк Ирина Валерьевна - 97

25

Рябенко Сергей Семенович - 15

Соянкина Ольга Михайловна - 4

Цмыков Александр Михайлович - 61

Чуваева Людмила Алексеевна – 215





Первая сессия окружного Совета депутатов состоится 21 октября.





По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы»