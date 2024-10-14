13 октября в Татарском районе прошли выборы депутатов Совета депутатов Татарского муниципального округа первого созыва. В списке указаны номера округов, ФИО кандидатов и количество голосов, отданных за них избирателями.
1
Альбрант Евгений Михайлович - 444
Лукьянов Дмитрий Владимирович - 90
2
Мялик Александр Григорьевич - 78
Саденов Мухамед Иштаевич - 53
Фиськова Светлана Адамовна - 359
3
Пендюк Евгений Николаевич - 413
Хохлов Николай Иванович - 149
4
Кирдяшова Оксана Николаевна - 51
Носков Вадим Валерьевич - 413
Штыбина Мария Владимировна - 41
5
Грицай Алексей Геннадьевич - 69
Мельникова Галина Ивановна - 268
6
Ахметшин Ринат Миниязович - 175
Пономаренко Зинаида Владимировна - 48
Томилов Виталий Александрович - 200
7
Аверьянов Сергей Анатольевич - 428
Матвеев Владимир Владимирович - 42
Яковлева Оксана Павловна - 49
8
Бутенко Евгений Сергеевич - 89
Метель Сергей Анатольевич - 365
Проскурня Любовь Евгеньевна - 10
9
Ищенко Юрий Павлович - 180
Куликов Сергей Александрович - 151
Сергиенко Дмитрий Алексеевич - 84
10
Воронин Алексей Михайлович - 274
Голиков Руслан Павлович - 171
Самойлов Михаил Михайлович - 34
11
Лиховец Людмила Анатольевна - 117
Тарасюк Владимир Матвеевич - 69
12
Булкин Михаил Сергеевич - 52
Симагина Ольга Владимировна - 58
Усаков Юрий Васильевич - 92
13
Галёва Елена Владимировна - 139
Субботин Денис Игоревич - 40
14
Степанов Сергей Владимирович - 198
Цыгипов Денис Васильевич - 26
15
Козлов Александр Николаевич - 138
Передрук Татьяна Владимировна - 83
16
Бережинская Оксана Александровна - 103
Науменко Алексей Васильевич - 115
17
Ведзижев Магомед Тембулатович - 196
Воронин Александр Григорьевич - 35
Мельников Сергей Геннадьевич - 23
18
Антипов Сергей Александрович - 111
Васильев Михаил Викторович - 29
Тимошенко Наталья Георгиевна - 121
19
Вальтер Валерий Владимирович - 13
Пикалин Анатолий Владимирович - 107
Сабитов Ринат Рахимзянович - 26
Тарасенко Галина Галилловна - 68
20
Агеева Анна Михайловна - 57
Адамсонов Игорь Васильевич - 104
Рыжов Александр Александрович - 33
21
Вальтер Марина Николаевна - 45
Магомедов Сергей Насреддинович - 38
Седлецкий Сергей Александрович - 109
22
Быкова Татьяна Анатольевна - 103
Мартынов Виктор Анатольевич - 29
23
Баранова Татьяна Викторовна - 100
Белоглазов Денис Евгеньевич - 18
Бубликов Александр Дмитриевич - 14
Савин Анатолий Александрович - 62
24
Некрасова Татьяна Юрьевна - 35
Савин Илья Анатольевич - 82
Санюк Ирина Валерьевна - 97
25
Рябенко Сергей Семенович - 15
Соянкина Ольга Михайловна - 4
Цмыков Александр Михайлович - 61
Чуваева Людмила Алексеевна – 215
Первая сессия окружного Совета депутатов состоится 21 октября.
По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы»