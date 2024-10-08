С 8 октября в Омской области начнет курсировать электропоезд «Знание».

В тематических вагонах будет представлена информация о высших и средних учебных заведениях региона: сведения о факультетах, основных учебных программах и правилах поступления в текущем году.

Электропоезд будут сопровождать творческие студенческие коллективы. Экскурсоводами станут преподаватели учебных заведений.

График работы электропоезда «Знание» (время местное):

8 октября – станция Калачинская с 12:40 до 13:40;

9 октября – станция Татарская с 13:00 до 15:30;

11 октября – станция Называевская с 11:00 до 15:30;

15 октября – станция Иртышское с 11:30 до 15:00.

Напомним, совместный проект АО «Омск-пригород» и Омского областного студенческого отряда электропоезд «Знание» успешно реализуется с 2016 года. Он направлен на расширение профориентационной работы и популяризацию высшего образования среди старшеклассников из сельских школ.