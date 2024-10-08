Управление Росреестра по Новосибирской области продолжает работу по передаче в органы местного самоуправления региона оригиналов документов, удостоверяющих права на ранее учтенные земельные участки и оформленных до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

К таким документам относятся:

- свидетельства о праве (на право) собственности на землю;

- государственные акты на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей.

Правоудостоверяющие документы часто бывают нужны владельцам, наследникам земельных участков, земельных долей для регистрации права, предъявления в суды, в органы власти. Органами местного самоуправления данные документы используются для выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

В сентябре в администрации Барабинского, Мошковского и Татарского районов передана 71 тысяча документов на землю.

Теперь граждане и юридические лица могут получить копии правоудостоверяющих документов на ранее учтенные земельные участки Барабинского, Мошковского и Татарского районов в органах местного самоуправления по месту их расположения.

Справочно:

31 июля 2023 г. вступил в силу Федеральный закон, в соответствии с которым Росреестр в срок до 1 января 2025 г. должен передать в муниципалитеты оригиналы бумажных документов, удостоверяющих права на ранее учтенные земельные участки и оформленных до 31 января 1998 г.

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Новосибирской области