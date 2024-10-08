31 октября подходит к завершению реализация инфраструктурного проекта по созданию специализированной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр «Рассвет».

Данный проект реализуется на базе комплексного центра социального обслуживания населения с июля 2023 г. при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основная цель проекта - повышение качества реабилитационных услуг, доступности и непрерывности реабилитационного и абилитационного процесса детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проживающим в отдаленных сельских территориях.

Целевая группа проекта составляет 30 семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, а именно: девять детей-инвалидов; 14 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, четыре ребенка с ОВЗ; трое детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) с нарушениями в развитии.

Объем финансирования проекта в виде Гранта Фонда составил 3 млн 358 тыс. руб.

На денежные средства приобретены технические средства реабилитации для 21-го ребенка, всего выдано 36 единиц оборудования (кресло - коляски комнатные и прогулочные, вертикализатор, ходунки, тренажеры для развития моторики рук, обучения ходьбе, восстановления опорно - двигательного аппарата, развития и укрепления мышц, лечебные костюмы «Атлант» и «Адели» для реабилитации детей с ДЦП, корректоры осанки, душевые табуретки, кресло для купания). Приобретен необходимый диагностический материал психолога, развивающие наборы для слабовидящих и слабослышащих детей, наборы для психологического развития и коррекции детей, развития коммуникативных навыков, повышение сенсорного восприятия, развивающие центры и игры, аппаратно-программные комплексы «Стабиломер» и «Мерсибо Ритм» для тренировки развития равновесия и координации движений, улучшения регуляции психоэмоционального состояния детей.

В процессе реализации проекта создана мобильная бригада для оказания комплекса услуг семьям с детьми, проживающим в отдаленных селах, и не имеющих возможности посещать курс социальной реабилитации на базе комплексного центра. В процессе работы детям предоставляется комплекс коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие познавательных, коммуникативных навыков детей, когнитивных функций, двигательной активности, физической ловкости и навыков управления своим телом.

Специалисты применяют игровые тренинги, сказкотерапию и песочную терапию. Проводятся занятия с целью запуска и развития речевой деятельности, зрительного и слухового восприятия.

Для детей с тяжёлыми формами заболевания проводятся коррекционные занятия, направленные на тактильные ощущения и сенсорную интеграцию. Применяются массажные мячики, валики, колечки, кисточки, колючие шарики, щётки. Активно используется массаж пальцев рук, пальчиковые игры, сопровождающиеся различными рифмовками и стихами.

Психолого-педагогическое сопровождение в рамках проекта направлено на работу не только с детьми, но и с родителями. Проводятся индивидуальные консультации, на которых родители обучаются приемам работы со специальным оборудованием, средствами альтернативного общения и новыми методами взаимодействия с ребенком для улучшения понимания его желаний и потребностей, совершенствования моторных навыков.

Благодаря реализации данного проекта у 27% детей улучшились двигательные навыки, у 76% улучшились коммуникативные и навыки предметно-манипулятивной деятельности. В состоянии эмоционального характера, у 70% детей наблюдается улучшение в настроении, чаще проявляется желание взаимодействовать с окружающими. У 100% семей повысилась активность в преодолении трудностей в реабилитации и абилитации своего ребёнка.

Также в процессе реализации проекта сотрудники комплексного центра поделились опытом проведения коррекционно-развивающих занятий с коллегами (психологами, логопедами, социальными педагогами) образовательных учреждений г.Татарска. Специалисты представили эффективные формы и методы работы с детьми данной категории, информационно - методические, просветительские материалы, иллюстрированные пособия.

По окончанию реализации проекта, специализированная социальная служба «Домашний микрореабилитационный центр «Рассвет» продолжит свою работу в рамках курса социальной реабилитации детей - инвалидов и детей с ОВЗ на базе комплексного центра социального обслуживания населения.