С 30 сентября по 2 октября в рамках профилактической операции «Нелегал-2024» сотрудники МО МВД России «Татарский» совместно с УФСБ России по Новосибирской области, а также Чановским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области провели на территории Татарского и Усть-Таркского районов проверку мест компактного нахождения иностранных граждан, проверку осуществления ими трудовой деятельности, особое внимание уделив работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан.

Проверке подверглись 26 иностранных специалистов. Результатом полицейского рейда стало выявление пяти нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, из которых два нарушителя не соблюдали установленный режим пребывания на территории России, то есть по факту имели фиктивную регистрацию, один мигрант занимался трудовой деятельностью нелегально - без соответствующего патента. Указанные лица были доставлены в межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» для разбирательства и привлечения к административной ответственности.

По результатам административного разбирательства, в отношении двух мигрантов судьей Татарского районного суда вынесено решение об административном выдворении в принудительном порядке. Данные лица были помещены в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области.

Кроме того, в отношении собственника жилого помещения, в котором фиктивно были зарегистрированы задержанные мигранты, полиция возбудила два уголовных дела по статье 322.3 УК РФ и 322.2 УК РФ, а также по ст. 238 УК РФ (оказание гостиничных услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителям).

МО МВД России «Татарский»