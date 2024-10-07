Сегодня, 7 октября 2024 года, Президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 72 года. Наш Президент – наша поддержка и защита! Владимир Владимирович поддерживает финансирование основных направлений развития России, благодаря поддержке Президента Новосибирская область находится в лидерах по многим показателям. Жителей за счет государства переселяют из аварийных домов, в городах и исторических поселениях благоустраивают общественные пространства. В городе Татарске за прошедший период было расселено 4 тыс. 709 кв.м. из 108 жилых помещений, обустроено семь общественных пространств, 10 дворовых территорий. Строительство дорог и контроль за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными. Благодаря данному вектору развития нам удалось за небольшой период построить десяток дорог, восемь участков тротуаров, а также 11 остановочных пунктов и многое другое. Все это было бы невозможно выполнить без деятельной поддержки нашего региона со стороны Президента России. Благодарим за поддержку и желаем, Владимиру Владимировичу, крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и скорейшей реализации планов и идей!