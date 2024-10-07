7 октября в Новосибирском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников милиции отдела внутренних дел по Усть-Таркскому району.

Максим Кудрявцев обвиняется в совершении четырех преступлений:

- ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека),

- ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства),

- п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего),

- п.п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление).

Евгений Бартоломей обвиняется в совершении трех преступлений:

- ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства),

- п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего),

- п.п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление).

По версии органов следствия, Как полагает следствие, вечером 2 марта 2010 года около 23 часов, помощник начальника ОВД Кудрявцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ГАЗ-3110», в котором был и оперуполномоченный отделения уголовного розыска Бартоломей. Водитель, двигаясь на технически исправном транспортном средстве в темное время суток по улице села Яркуль Усть-Таркского района совершил столкновение и наезд на пешехода – несовершеннолетнюю жительницу села, причинив ей телесные повреждения. Затем Кудрявцев и Бартоломей, будучи сотрудниками милиции на тот момент, договорились между собой и совместно похитили девочку, затолкав её тело в багажник. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, обвиняемые совершили ее убийство, а труп несовершеннолетней сокрыли в неустановленном месте на территории села Еланка Усть-Таркского района, являющейся территорией оперативного обслуживания Бартоломея, с целью исключить обнаружение трупа девочки иными лицами и избежать уголовной ответственности за содеянное.

В судебном заседании оглашено обвинение, определен порядок исследования доказательств, осуществлен допрос потерпевшей и одного из свидетелей.

В ходе судебного разбирательства Кудрявцев и Бартоломей свою вину по предъявленному обвинению не признали.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 28 ноября 2024 года, продолжится допрос свидетелей.