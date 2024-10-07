Собранные Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия и суда, вечером 19 января текущего года в деревне Первомихайловка Татарского района, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался проникнуть в квартиру, в которой проживала его бывшая сожительница и ее несовершеннолетняя дочь. Ввиду того, что ему дверь не открывали, из личных неприязненных отношений мужчина нашел мешок, поднялся по лестнице на крышу одноэтажного дома и поместил его внутрь трубы дымохода печи отопления, которая в тот момент топилась, тем самым заблокировав отвод продуктов горения топлива из печи. Когда в квартире началось задымление, девочке на помощь пришел сосед. Сам же осужденный с места преступления скрылся.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.