В Новосибирской области проходит второй региональный этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». В нем принимают участие три представителя ГУ МВД России по Новосибирской области, ставшие лучшими по итогам интернет-голосования, прошедшего в рамках первого этапа: Антон Терентьев из МО МВД «Татарский», Роман Баранов из отдела МВД по Купинскому району и Владимир Артамонов из Новосибирска.

Голосование проходит с 7 по 16 октября включительно. Победитель, выбранный онлайн-голосованием из трех претендентов, будет представлять Новосибирскую область на заключительном федеральном этапе конкурса, который также пройдет в форме интерактивного опроса.

Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.

Поддержать капитана полиции Терентьева можно здесь - https://clck.ru/3DkfqR