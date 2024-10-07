Губернатор Андрей Травников: Социальная инфраструктура Татарского района успешно развивается. В Татарске Губернатор Андрей Травников оценил ход строительства новой школы, многоквартирных домов, станции водоочистки, обсудил строительство нового общежития для студентов.

«По большинству объектов работы идут хорошо. Хочу отметить успехи Татарского района в жилищном строительстве. Если в каких-то других местах есть задержки со строительством домов, служебного жилья, для детей сирот, здесь коллеги идут даже с опережением по возможностям финансирования.

Несмотря на объективные сложности с погодой в этом году, неплохо ведутся работы на строительстве новой школы. Она позволит разгрузить школу №9, где обучение пока что ведется в две смены, а также перевести учеников из старого здания школы №5. Новый объект, построенный по всем современным стандартам, может стать центром нового жилого микрорайона», - отметил глава региона.

В районном центре активно идёт строительство многоквартирных домов. В Татарске до конца 2024 года будут построены 5 домов. Почти десяток квартир в них будет выделено под служебное жилье, более трёх десятков - для детей сирот.

Строительство в Татарске новой школы на 550 мест идёт в рамках государственной программы региона «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован к сентябрю 2025 года.

В настоящее время полностью выполнены подготовительные работы, по забивке свай, устройству ростверка, монтажу стен подвала и техподполья. Гидроизоляция внешних стен подвала проведена уже 90%, утепление внешних и боковых стен подвала - на 80%.

Губернатор поручил полностью выполнить благоустройство территории школы и ведущие к ней дороги к открытию образовательного учреждения.

«Полным ходом идет строительство водоочистных сооружений – такой крупный райцентр как Татарск, безусловно, нуждается в эффективной системе подачи питьевой воды. Реализацию проекта осложнил ряд объективных причин, но в ходе сегодняшнего совещания на стройплощадке станции водоподготовки необходимые решения были найдены. В первом полугодии 2025 года объект будет введен в строй», - подчеркнул Губернатор.

В рамках проекта «Чистая вода» в Татарске ведется строительство комплекса объектов системы водоснабжения.

Он включает в себя строительство 12 677,4 м сетей водоснабжения диаметром 225-300 мм, по два резервуара чистой воды в северной и южной части города объемом 600 м3, две станции водоподготовки производительностью 160 м3/час (Северная часть) и 106 м3/час (Южная часть), бурение пяти скважин глубиной 1 165 м, дебитом по 40 м3/час.

Реализация проекта позволит обеспечить жителей города - 13 885 чел. чистой питьевой водой, соответствующей всем нормативам.

В ходе поездки осуществляется не только контроль, но и идёт обсуждение будущих планов. Это и спортивные объекты - очень хорошо, компактно складывается спортивное ядро Татарска, вокруг ледового дворца - стадион, площадка для будущего бассейна.

«Татарск - это учебный центр, здесь два колледжа: педагогический, политехнический. И, конечно, объективно, я сегодня убедился, что есть необходимость в приведении в порядок здания Татарского педагогического колледжа, строительстве дополнительных площадей, как учебных, так и особенно общежитий. И к этому тоже нужно готовиться. Мы все помним, в Послании Президент страны объявил о старте новой программы по общежитиям для среднего профессионального образования. Мы должны быть к этому максимально готовы», - подчеркнул Андрей Травников.

Татарский педагогический колледж функционирует с 1986 года. Колледж готовит кадры для Татарского, Усть-Тарского, Чановского, Венгеровского, Кыштовского, Чистоозерного районов области. Для обеспечения студентов местами рассматривается возможность строительства нового общежития, на территории рядом с учебным заведением.