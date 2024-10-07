Уважаемые избиратели! Приглашаем вас 13 октября с 8 до 20 часов принять участие в голосовании на выборах депутатов Совета депутатов Татарского муниципального округа Новосибирской области первого созыва.

В случае невозможности по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, состояние здоровья и иные уважительные причины) прибыть на избирательный участок в день голосования Вы можете проголосовать досрочно: со 2 по 12 октября 2024 года в помещении участковой избирательной комиссии.

Время голосования: с 16.00 часов до 20.00 часов в рабочие дни; с 10.00 часов до 14.00 часов в выходные дни.

Если в день голосования по уважительной причине (состоянию здоровья, инвалидности) Вы не можете прибыть на избирательный участок, Вы вправе с 3 октября и до 14.00 часов 13 октября обратиться в свою участковую избирательную комиссию с заявлением или устным обращением о предоставлении возможности проголосовать на дому.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в территориальную избирательную комиссию по номеру: 24-673.