26 сентября было подписано Постановление Законодательного собрания Новосибирской области о награждении жителей. Медалью Заксобрания «Общественное признание» за большой вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области и активную общественную деятельность постановлено наградить Вячеслава Петровича Кайгородова - полковника в отставке, ветерана боевых действий в Афганистане.





На снимке ветераны военной службы из общественной организации Пограничное братство отдают последнюю честь погибшему земляку - бойцу специальной военной операции Александру Степанову. В.П. Кайгородов - первый слева. Татарск, 22 июля 2024 г.

Почетных грамот Заксобрания были удостоены наши земляки: Жанна Владимировна Бобровская - начальник планово-производственного отдела Чановского ДРСУ - за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие дорожной отрасли области и в связи с празднованием Дня работников дорожного хозяйства; Алексей Александрович Иванов - мастер участка 1-й группы оплаты Рямовского участка Венгеровского района Татарских электрических сетей - за многолетний добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности.