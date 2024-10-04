Приговором Татарского районного суда от 27 августа по ст. 264 ч. 3 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года был осуждён Бондаренко М.А.

Бондаренко М.А. был признан судом виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Так, судом было установлено, что 8 ноября 2022 г. на 11 км + 100 автодороги «Татарск-Увальское Н-2507» Татарского района Новосибирской области водитель Бондаренко М.А., двигаясь по центру проезжей части, имеющий полосы движения для двух направлений, имеющей грунтощебеночное покрытие со снежным отложением (наледью) толщиной 3-5 мм., горизонтального профиля с уклоном от центра к краю, со скоростью не менее 32,2 км/ч и не более 50,5 км/ч, не обеспечивающей ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения Правил дорожного движения РФ, потерял контроль над управлением своего транспортного средства «ПАЗ 32054», допустил съезд в кювет с правой стороны по ходу движения от г. Татарска Новосибирской области в сторону с. Увальское Татарского района и опрокидывание транспортного средства на бок. В результате неосторожных действий водителя Бондаренко М.А. четырем пассажирам автобуса был причинён лёгкий вред здоровью, двум пассажирам - вред средней тяжести. Кроме того, несовершеннолетней пассажирке был причинён тяжкий вред здоровью, в результате чего наступила её смерть.