Важнейшим этапом сельскохозяйственных работ является уборка урожая. Одной из основных задач является проведение уборочной кампании в условиях повышенной безопасности. Как известно, наибольший ущерб урожаю и сельскохозяйственной технике приносят пожары.

Основными причинами пожаров на зерноуборочных комбайнах являются: короткое замыкание электропроводки, разрыв гидравлических шлангов и попадание масла на нагретые поверхности двигателя. А так как при проверках часто выявляются факты, что комбайны выходят в поле с неотрегулированной системой смазки, топливоподачи, гидравлики, вследствие чего они быстро покрываются горючей пылью, по которой огонь быстро распространяется по всему комбайну. Зачастую комбайны выходят без первичных средств пожаротушения.

Так, 15 сентября произошел пожар в комбайне на сельскохозяйственном поле во время уборки зерновых культур на территории Неудачинского сельсовета Татарского района. Подобный случай произошел 27 сентября, только уже на территории Кушаговского сельсовета Усть-Таркского района.





Чтобы не происходило пожаров, всем труженикам сельского хозяйства надо помнить, что соблюдение правил пожарной безопасности – обязанность каждого, от выполнения которой зависит сохранность урожая.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Тарскому районам напоминает основные требования правил пожарной безопасности при проведении уборочной кампании:

- до начала уборки урожая руководитель объекта должен назначить ответственных лиц за противопожарную подготовку уборочных машин и агрегатов, организацию противопожарного инструктажа комбайнеров, машинистов сушильных комплексов, водителей, трактористов, а также соблюдение правил пожарной безопасности в период уборки зерновых;

- с работниками, задействованными в уборке, переработке и хранении урожая, заготовке грубых кормов необходимо провести обучение по программе пожарно-технического минимума, а также противопожарный инструктаж;

- выпускные трубы двигателей самоходных шасси, косилок, тракторов, автомобилей и комбайнов, применяемых при уборке хлеба, заготовке грубых кормов, должны быть оборудованы исправными искрогасителями. Наличие искрогасителей обязательно и для тракторов, занятых на вспашке, если эти работы производятся одновременно с жатвой возле участков с неубранным хлебом или грубыми кормами;

- водитель транспортного средства не реже 2 – 3 раз в смену должен очищать поверхность двигателя, коллектора, выхлопной трубы, искрогасителя от пыли, нагара;

- очистка от пыли радиаторов двигателей при помощи отработавших газов должна проводиться вне хлебных массивов. Применение открытого огня для выжигания пыли в радиаторах двигателей не допускается;

- своевременно очищать от намотавшейся соломистой массы битеры, соломонабиватели, транспортеры, подборщики, шнеки и другие вращающиеся детали и узлы комбайнов и уборочных машин;

- в местах уборки зерновых должно быть организовано дежурство членов добровольных пожарных дружин (команд), обеспеченных пожарной аварийно-спасательной или иной приспособленной для тушения пожара техникой и трактором, оборудованным плугом. Приспособленная техника должна быть обеспечена водой, насосом и первичными средствами пожаротушения;

- зерноуборочная техника должна быть укомплектована первичными средствами пожаротушения в полном объеме.