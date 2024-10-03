1 октября в 22.20 минут произошел пожар в гараже на улице Куйбышева города Татарск. Распространению пожара способствовало размещение в гараже пластикой тары с бензином. Деревянное строение мгновенно охватило огнем. Пожар перешел на расположенные рядом строения на территории домовладения. В результате пожара огнем уничтожены гараж с расположенным в нем легковым автомобилем, баня, жилой дом. Также, огнем поврежден соседний нежилой дом.





Площадь пожара составила 195 кв. м. Причина возникновения пожара неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации пожара было задействовано 17 человек личного состава ПСЧ-69 и ПЧ-116, четыре единицы техники, сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам.