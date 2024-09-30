Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 65-ти и 39-летнего жителей Татарского района. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г, д» ч.2 ст. 127.2, п. «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда, совершенное в отношении двух или более лиц, с применением насилия и с угрозой его применения, с изъятием документов удостоверяющих личность потерпевших, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, отец и сын осуществляли предпринимательскую деятельность в кафе и на ферме на территории Татарского района.

Для осуществления подсобных работ обвиняемые привлекали лиц склонных к бродяжничеству, злоупотреблению алкоголем и без средств к существованию.

В период с 2019 по 2023 год фигуранты по делу подыскали трёх человек для осуществления трудовой деятельности и под предлогом оформления трудовых отношений изъяли у них паспорта.

Потерпевшие содержались в помещении, где отсутствовали надлежащие условия для проживания и питания, а рабочий день достигал 16 часов в сутки. Люди ежедневно вынуждены были выполнять бесплатно тяжелые работы на ферме и в гостинице, а причитавшиеся им денежные выплаты присваивались обвиняемыми.

Незаконная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Татарский» при оперативном сопровождении УФСБ России по Новосибирской области.

В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Елена Коновалова