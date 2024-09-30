В Татарской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение в отношении 65-летнего и 39-летнего отца и сына. Они обвиняются по пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 127.2, п. «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда, совершенное в отношении двух или более лиц, с применением насилия и с угрозой его применения, с изъятием документов удостоверяющих личность потерпевших, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, отец и сын вели предпринимательскую деятельность в кафе-гостинице на 968-м километре трассы «Иртыш», а также занимались сельским хозяйством на собственной ферме вблизи с. Дмитриевка Татарского района.

Рабочие условия не соответствовали законодательству РФ, рабочий день достигал 16 часов в сутки, потерпевшие жили в помещении, не предназначенном для постоянного проживания, в антисанитарных условиях, где отсутствовало отопление и средства гигиены.

Обвиняемые труд рабочих не оплачивали. От выполнения работ потерпевшие отказаться не могли, им запрещалось самовольно покидать территорию гостиницы и фермы. В случае провинности к ним применялось физическое насилие и угрозы его применения.

Двоим потерпевшим удалось самостоятельно сбежать, попытки третьего пресекались физическим насилием. Обвиняемые содержатся под стражей.

Уголовное дело по существу рассмотрит Татарский районный суд Новосибирской области. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание от 3-х до 10-и лет лишения свободы.