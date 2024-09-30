Татарской межрайонной прокуратурой приняты меры к возмещению пенсионерам ущерба, причиненного при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Установлено, что в ходе проведения капитального ремонта кровли дома по ул. Ленина г. Татарска произошли заливы квартир во время выпадения атмосферных осадков. Протекание воды в четыре квартиры, в которых проживают пенсионеры, произошло из-за нарушений при производстве работ по капитальному ремонту крыши. Сумма оплаты ремонтно-восстановительных работ в квартирах составила 623 тыс. 412 руб.





По результатам проверки, Татарский межрайонный прокурор, в интересах жильцов обратился с исковыми заявлениями к Фонду модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области в суд с требованиями о взыскании в пользу пенсионеров в счет возмещения материального ущерба вышеуказанной суммы. Законность принятого решения находится на контроле прокуратуры.