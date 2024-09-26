Татарским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора Советского района г. Новосибирска в защиту интересов гражданки С. к жительнице Татарского района Б. о взыскании неосновательного обогащения. Из искового заявления следует, что 2 февраля 2023 г. неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, представившись сотрудником ПАО «Банк ВТБ» под предлогом осуществления операции по переводу денег на «безопасный счет» убедило С. перевести денежные средства в размере 188 тыс. руб., после чего последняя через банкомат Сбербанка, перевела деньги на указанный ей счет в ОТП Банке на имя Б. Поняв, что ее обманули, С. пришла с заявлением о преступных действиях неизвестных лиц в отдел полиции № 10 «Советский» г. Новосибирска. Как установили в прокуратуре, получение денежных средств от С. представляет собой неосновательное обогащение ответчика. Ответчик в судебное заседание не явилась, дело было рассмотрено в заочном порядке. Требования прокурора удовлетворены.