Татарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки Е. обвиняемой в совершении кражи с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. Как установлено судом, днем 11 мая, Е., находясь около дома по ул. Ленина, 107 г. Татарска, увидела лежащий на земле мобильный телефон Самсунг Гэлакси Джи 8 с чехлом-книжкой и подобрала его. В чехле Е. обнаружила банковскую карту ВТБ и решила путём бесконтактной оплаты за товарно-материальные ценности в магазинах г. Татарска похитить с нее деньги. Всего Е. успела потратить 2 тыс. 288 руб. В ходе суде подсудимая полностью признала свою вину. Ей было назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.