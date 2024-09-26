Татарский районный суд вынес приговор в отношении 38-летней местной жительницы. Она обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В суде установлено, что в феврале 2024 г. подсудимая находилась вместе с сожителем у себя дома, где они совместно распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина взяла в руки нож и нанесла им удар в область живота сожителя, после чего вызвала потерпевшему скорую помощь. Подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме. Суд назначил виновной два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ввиду наличия у осужденной на иждивении малолетнего ребенка, суд применил отсрочку отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ребенка. Приговор не вступил в законную силу.