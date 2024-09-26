Собранные Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения двух приговоров жительницам Венгеровского района. Каждая из них признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По данным следствия и суда, 1 июня этого года 45-летняя осужденная совместно со своим сожителем распивали спиртное в своем доме в Венгеровском районе. В ходе застолья между ними возникла словесная ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта фигурантка по делу, взяв ножницы, нанесла множественные удары в грудь и живот сожителю. От полученных телесных повреждений 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В другом селе этого же района в ночное время 3 июня между сожителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт на почве ревности, в ходе которого 36-летняя женщина взяла кухонный нож и нанесла им множественные удары область грудной клетки и шеи мужчины. От полученных травм 36-летний потерпевший скончался через несколько часов в медицинском учреждении.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновным и назначил наказание 45-летней женщине в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы, 36-летней 9 лет 1 месяц лишения свободы. Отбывать наказание женщины будут в исправительных колониях общего режима.