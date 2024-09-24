С 9 по 15 сентября в Новосибирске прошёл XX юбилейный фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-Птица».





В фестивале приняли участие 61 студия детской авторской мультипликации из 35 населенных пунктов страны.

Фестиваль является самым крупнейшим смотром-конкурсом детской мультипликации страны и стран ближайшего зарубежья, школой повышения квалификации для педагогов и уникальной возможностью для детей получить новые знания и навыки из рук лучших мастеров отечественной анимационной школы.

Фестиваль начался задолго до официального его проведения. Весной организаторы запустили всероссийскую акцию «МультиДжем», суть которой создать анимационный клип «мультбусы», состоящий из отдельных анимационных фрагментов, которые принадлежат разным авторам, объединённые одной идеей и одним музыкальным материалом.

Отрадно, что музыку для акции специально написал наш земляк композитор мультиинструменталист - Иван Карнаухов. Кураторы акции выступили Анна Масюк и Татьяна Михайлова (руководитель студии семейной мультипликации «Рыба-Кит»), монтировал фильм Дмитрий Михайлов.

В акции «МультиДжем» приняли участие 26 педагогов из 23 городов России. Это рекордное количество авторов музыкального джема среди педагогов детской мультипликации.

Анимационный клип «Жар-Птица 20 лет. Музыкальный джем «Полетели!» можно посмотреть по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/1M_2ufJDcONK0Icon7CJYXMjKh5SMw6fI/view?usp=sharing



В этом году, для проведения мастер-классов, фестиваль пригласил более двадцати ведущих мастеров профессиональной и детской анимации: продюсеров, режиссёров, аниматоров, драматургов и педагогов.

В этом году фестиваль приготовил очень много интересных сюрпризов, одним из которых стал конкурс заставок. Заставку в технике пластилиновой анимации представила Екатерина Таловская, юный мультипликатор нашей студии семейной мультипликации «Рыба-Кит».

Работа была отмечена профессиональными режиссёром и художником-мультипликатором студии «Пилот» Сергеем Мериновым и Натальей Соколовой. На открытии фестиваля студия получила свой первый диплом лауреата 3-й степени. Ссылка на заставку:

https://drive.google.com/file/d/19H5xF6aKFMC133r1rNXNPj0Lo--C8hyw/view?usp=sharing



На фестиваль были представлены 128 фильмов, созданных детьми. Все работы получили рецензии профессиональных аниматоров.

Фильм юного режиссёра студии семейной мультипликации «Рыба-Кит» Арины Ворониной нашёл отклик у зрителя на фестивале и получил несколько наград от Мастеров, от Совета Подмастерьев и конечно от зрителя.

Анимационный фильм «Иди, не бойся..» Арины Ворониной вошёл в десятку лучших фильмов фестиваля, это значит, что фильм будет показан в разных городах на разных площадках нашей большой страны в рамках региональных мероприятий фестиваля «Жар-Птица», фильм получил диплом лауреата, диплом за лучшую анимацию персонажа и диплом Совета подмастерьев.

Фильм можно посмотреть по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/1PTZR3A-hhAeS8nulHX1W5Hb0s-1321ss/view?usp=sharing

