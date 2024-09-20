В целях улучшения санитарного состояния и соблюдения противопожарных норм на территории города Татарска объявляется субботник по санитарной очистке и благоустройству территории в период с 20 по 22 сентября. Коллективы предприятий, учреждений и организаций, а также жителей города Татарска приглашаем принять участие в субботнике по очистке и благоустройству прилегающей территории. Весь собранный мусор в результате проведения субботника размещать вблизи существующих контейнерных площадок для сбора ТКО. Заявки на вывоз мусора принимаются по телефону 2-64-05.