24 и 27 августа на территории Татарского и Усть-Таркского районов проведены рейдовые мероприятия «Водитель без прав управления» с целью предупреждения ДТП с участием водителей, не имеющих права управления или лишенных такого права.

В текущем году сотрудники Госавтоинспекции Татарского района привлекли к административной ответственности 152 водителя транспортных средств, которые не имели права управления и лишённые права управления.

В рамках проводимого мероприятия к административной ответственности привлекли шесть водителей транспортных средств, не имеющих права управления транспортными средствами.

Водители, допускающие управление автомобилем без права управления, способствуют созданию аварийно-опасных ситуаций на дорогах и совершению ДТП.

Напомним, что за управление транспортом лица, не имеющими права управления, согласно ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Если вам станет известно о водителе, севшем за руль, не имея права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления, сообщайте об этом по телефону 102 или по телефону 112 для предупреждения ДТП и спасения здоровья, жизни участников дорожного движения.