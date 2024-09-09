11-12 октября в Чанах состоится традиционная оптово-розничная универсальная ярмарка «Новопокровская». Организатор ярмарки - Минпромторг НСО и администрация Чановского района. В ярмарке «Новопокровская» организаторы приглашают принять участие сельхозтоваропроизводителей, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, а также предпринимателей и предприятия товаропроизводителей, с целью реализации и рекламирования своей продукции. Заявки на участие принимаются до 4 октября по адресу: Чаны, ул. Советская, 118, каб.30, телефоны для справок: 8 (383 67) 21-504, 21-151.



