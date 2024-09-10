Администрация города Татарска продолжает работу по реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Создаваемые общественные пространства помогут не просто украсить город, а создадут атмосферу комфорта и безопасности, в которой жителям города необходимо жить, работать и активно отдыхать. В рамках голосования за объекты благоустройства жителями был выбран проект «Благоустройство по ул. А. Матросова и ул. Садовая с устройством пешеходных тротуаров», в 2023 году за проект проголосовали 2543 человека.

Работы по обустройству пешеходной зоны на улице Садовая подходят к завершению, на данном участке после окончания работ будет пешеходная зона протяженностью 870 метров. В настоящее время подрядчик приступил к выполнению работ по устройству пешеходного тротуара по улице А. Матросова. В 2024 году в рамках доведенных лимитов бюджетных средств будет обустроен только участок тротуара протяженность 122 метра, начиная от ул. Пограничная. Вопрос по строительству пешеходной зоны на всей протяженности улицы А. Матросова будет решаться в последующий период.